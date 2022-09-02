Бастрыкин поручил сделать точную реконструкцию зданий академии СК в Петербурге

Бастрыкин провел оперативное совещание в Петербурге поп оводу уголовных дел о сносе исторических зданий. Фото: Олег ЗОЛОТО

Александр Бастрыкин поручил в точности реконструировать здания академии Следственного комитета в Петербурге. Сейчас на месте уже восстанавливают фундамент и перекрытия. По словам Бастрыкина, необходимо по максимуму воссоздать внутреннее убранство и внешний вид двух корпусов академии и культурного центра.

Кроме этого глава СК РФ провел оперативное совещание с подчиненными в Северной столице. В частности, Бастрыкин узнал новости о расследовании уголовных дел по факту строительства различных объектов на месте разрушенных исторических домов в центре города.

- Председатель СК России дал ряд конкретных поручений, направленных на всестороннее и качественное расследование уголовных дел, - уточняют в пресс-службе СК РФ.