Католическая церковь попросила у Смольного часть исторического здания на Васильевском острове

Подворье Римско-католической епархии Божией Матери просит у Смольного историческое здание на Васильевском острове. Фото: yandex.ru/maps

Подворье Римско-католической епархии Божией Матери просит у комитета имущественных отношений (КИО) Петербурга передать им в подарок часть помещений в доме №25-27, литера А на 14-й линии Васильевского острова. Соответствующее письмо есть на сайте комитета. При этом католики уже обращались в КИО ранее, но тогда им отказали из-за недоказанности некоторых исторических событий. Подворье все еще настаивает, что римско-католическая организация сделала многое для здания еще в дореволюционное время, с 1857 года.

- Во всех зданиях комплекса были помещения религиозного назначения, в том числе благотворительный приют для девочек и женщин, а также местный храм, - пишет в письме к Смольному епископ Николай Дубинин.

Добавим, что само здание является трехэтажным, но до 1896 года оно было двухэтажным. В данный момент в доме находится центр соцпомощи семьям и детям Василеостровского района, а также ресторан и офисы.