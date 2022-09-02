Ремонтные работы ограничат движение в девяти районах Петербурга

Ремонт коммунальных сетей ограничит движение автомобилей в девяти районах Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

В девяти районах Петербурга ограничат движение из-за ремонтных работ. Перекрытия будут выставлять 4,5 и 6 сентября. Об этом спешат предупредить в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ). В частности, в Выборгском районе из-за прокладки газопровода будет не проехать на участке Хабаровской улицы, а на Большом Сампсониевском проспекте движение ограничат от 1-го Муринского проспекта до Кантемировской улицы.

- В Калининском районе с 5 по 11 сентября в связи с реконструкцией газопровода ограничат движение транспорта по Минеральной улице от улицы Ватутина до Кондратьевского проспекта. В Кировском районе из-за ремонта проезжей части автомобилистов потеснят на улице Трефолева на участке от проспекта Стачек до тупика, - предупреждают в ГАТИ.

Некоторые ограничения коснутся и популярного среди водителей Приморского шоссе. За всеми изменениями в дорожной жизни города можно следить на сайте ГАТИ по ссылке, где есть актуальная информация о более 20 перекрытиях улиц.