Средней продолжительностью жизни в Петербурге назвали 72,5 года

Число умерших сократилось на 2,9 тысячи человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Петербурга живут, в среднем, 72,5 года. Такие данные по итогам 2021 года подсчитал для выступления на заседании правительства врио комитета по экономической политике Алексей Зырянов.

По его словам, петербургский показатель оказался выше, чем в среднем по стране. Уровень смертности в первом полугодии 2022 года сократился. Горожане похоронили на 2,9 тысячи меньше человек, чем в прошлом году - 29,9 тысяч почивших. Изменились показатели и по рождаемости, но не в большую сторону.

- В 2022 году родились 20,3 тысячи ребенка, хотя в прошлом году на свет появилось на 707 детишек больше. Доля рожденных третьих и последующих детей выросла на 20 процентов, многодетных семей стало на 3 тысячи больше, - отчитался Алексей Зырянов.

Чиновник подчеркнул, что для малышей продолжают вводить необходимую инфраструктуру: в прошлом году власти построили 35 детсадов, вмещающих 6037 детей. Кроме того, семьям помогли, в общей сложности, 8,8 млрд рублей различных выплат, и предоставили услуги бесплатных социальных нянь. 89 семей успели воспользоваться их помощью.