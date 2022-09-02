Трамваи и троллейбусы не будут ходить в центре Петербурга 4 сентября из-за легкоатлетов

4 сентября в центер Петербурга легкоатлетический забег вытеснит с дорог трамваи и троллейбусы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Некоторые трамваи и троллейбусы перестанут ходить в центре Петербурга из-за проведения легкоатлетического забега. Участники побегут в город из Пушкина. Об этом рассказали в пресс-службе «Горэлектротранса». Пассажирам придется терпеть неудобства в воскресенье, 4 сентября. В частности, с 9:00 до 15:00 закроется движение трамваев с номерами 43 и 45 на Московском проспекте, Невском проспекте от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта, Дворцовом и Тучковом мостах и на проспекте Добролюбова.

- При этом движение трамваев 3, 16 и 29 сохраняется в прежнем формате, - уточняют в «Горэлектротрансе».

Что касается троллейбусов, то маршруты поменяют следующие номера 1, 5, 7, 9, 10, 11, 15, 17, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 35, 44, 45 и 47. Места все те же – центр города. Время то же самое, с 9 утра до 15 дня. Пассажирам советуют внимательнее слушать объявления в транспорте и планировать свои маршруты заранее.