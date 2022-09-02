Легенды «Зенита» проиграли в матче-реванше с ветеранами «Спартака»

Матч-реванш легенд "Зенита" и "Спартака" закончился поражением петербуржцев со счетом 1:2. Фото: ФК "Зенит"

Ветераны «Зенита» проиграли со счетом 1:2 «старичкам» из «Спартака» в матче-реванше легенд клубов. Встреча состоялась в Москве. Первый матч, прошедший 8 июля в Петербурге, зенитовцы выиграли всухую со счетом 2:0. Но спартаковцы потребовали реванш. «Зенит» усилился перед игрой Малафеевым, Денисовым, Радимовым и Данни, но это не помогло.

Хотя начиналось все благоприятно для сине-бело-голубых. После розыгрыша углового на 5-й минуте мяч отскочил к полузащитнику Игорю Денисову, который пушечным выстрелом пробил Александра Филимонова. Сравнял счет легенда «Спартака» Роман Павлюченко, на 27-й минуте на него навесил Бояринцев. Нападающий в касание переправил мяч в ворота петербуржцев.

Точку в игре поставил гол спартаковца Александра Ширко на 63-й минуте, пробивший Малафеева после навеса партнера.