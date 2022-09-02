Суд арестовал украинца, домогавшегося до 14-летней петербурженки на улице

В Петербурге суд отправил в СИЗО украинца за домогательство к ребенку. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд в Петербурге арестовал гражданина Украины Александра Деркача, домогавшегося до 14-летней девочки на улице средь бела дня. Напомним, мужчину задержали за то, что он распустил руки с проходящим мимо подростком у дома №17 на Владимирском проспекте. Девочка была в шоке от действий насильника и попыталась отбиться. В суде мужчина был немногословен. Выяснилось, что в городе он бездельничает.

- Деркач является гражданином Украины, в городе и на все территории России у него нет регистрации. При этом обвиняемый нигде не работает. У суда он просили брать ему более мягкую меру и не отправлять в СИЗО. Но мужчину арестовали на срок по 30 октября 2022 года, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Добавим, что мужчине грозит от 8 до 15 лет лишения свободы согласно части 3 статьи 132 УК РФ.