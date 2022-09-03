В Петербурге ожидаются дожди и холодная погода

Выходные будут дождливыми
Фото: Олег ЗОЛОТО
Дожди и прохладная погода и не думают уходить из Петербурга. Выходные в городе будут прохладными. Все из-за циклона, который принес в в Северную столицу холодные воздушные массы.
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В Петербурге в субботу, 3 сентября, сохранится облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
В городе столбик термометра поднимется максимум до 13 градусов выше нуля. В области воздух прогреется до 14 градусов. Ветер останется западный 4-9 метров в секунду.
Такую же погоду прогнозируют и в воскресенье, 4 сентября.