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Общество3 сентября 2022 6:36

В Петербурге ожидаются дожди и холодная погода

В выходные в городе будет до 13 градусов тепла
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
Выходные будут дождливыми

Выходные будут дождливыми

Фото: Олег ЗОЛОТО

Дожди и прохладная погода и не думают уходить из Петербурга. Выходные в городе будут прохладными. Все из-за циклона, который принес в в Северную столицу холодные воздушные массы.

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В Петербурге в субботу, 3 сентября, сохранится облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В городе столбик термометра поднимется максимум до 13 градусов выше нуля. В области воздух прогреется до 14 градусов. Ветер останется западный 4-9 метров в секунду.

Такую же погоду прогнозируют и в воскресенье, 4 сентября.