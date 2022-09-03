В Петербурге пострадавшим в ДТП на Васильевском острове повезло, что рядом проезжал экипаж скорой помощи. Авария произошла в 23:00 на Малом проспекте. Там столкнулись "Мерседес" и "ВАЗ". В аварии пострадали две женщины: водитель иномарки и пассажир отечественной легковушки. - Водитель "Мерседеса" въехала на перекресток вместе со скорой помощью, которая после столкновения на месте оказала помощь пассажирам отечественного авто. Больше всего досталось пассажиру "ВАЗ", водитель Мерседеса на ногах, - рассказывают очевидцы в группе ДТП и ЧП Петербурга. Сейчас в аварии разбираются сотрудники ГИБДД.