В Петербурге задержали мужчину с комплектом боеприпасов

Полицейские нашли боеприпасы Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге полицейские задержали 39-летнего мужчину с комплектом боеприпасов. Силовики нагрянули с обыском в квартиру на улице 13-я Красноармейская. У задержанного нашли 167 боевых патронов для нарезного огнестрельного оружия. Правда, для стрельбы они не пригодны.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов", - сообщают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Мужчине выдали обязательства о явке.