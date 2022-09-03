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Общество3 сентября 2022 12:34

МЧС выпустило предупреждение о заморозках в Ленобласти до -1 градуса

В регионе ожидается дождь
Анна СВЕТЛАКОВА
Заморозки ожидаются в Ленобласти

Заморозки ожидаются в Ленобласти

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области ожидаются заморозки и погода ниже нуля. Такая погода ожидается 4 сентября. О надвигающихся холодах предупреждает МЧС.

- Днем в большинстве районов Ленинградской области пройдет кратковременный дождь, - предупреждают в МЧС. - Ветер ожидается северо-западный ночью 3-8 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду.

Ночью в регионе ожидается до 7 градусов тепла, в некоторых районах при этом ударят заморозки до -1 градуса. Днем воздух прогреется до 13 градусов выше нуля.