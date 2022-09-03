Школьник провернул аферу на 6 миллионов рублей в Петербурге

Полиция допрашивает школьника Фото: Олег ЗОЛОТО

Вместо уроков 16-летнему школьнику из Петербурга теперь придется учить уголовный кодекс. Парня подозревают в участии в афере на шесть миллионов рублей. Жертвами юного мошенника стали три пенсионера, которые попались на старую уловку. Неизвестные звонили пожилым людям и представлялись их родственниками, которые попали в ДТП. Чтобы откупиться от наказания, им были нужны деньги, которыми они и просили помочь.

- Так пожилая женщина передала курьеру 4 300 000 рублей, - рассказывают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. - В этот же отдел полиции в период с 31 августа по 2 сентября с аналогичными заявлениями обратились еще две пенсионерки, 1932 и 1936 годов рождения, которые передали злоумышленнику в общей сложности около 2 000 000 рублей.

Сейчас полицейские уже возбудили уголовное дело по статье мошенничество. Школьника задержали. По версии следствия, он был курьером в этой цепочке.