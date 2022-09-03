Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 сентября 2022 15:29

В Петербурге почтили память детей Беслана

К монументу возложили цветы
Анна СВЕТЛАКОВА
Дети погибли во время захвата школы в Беслане

Дети погибли во время захвата школы в Беслане

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Санкт-Петербурге почтили память детей, погибших во время захвата школы в Беслане. В День солидарности в борьбе с терроризмом к монументу «Детям Беслана» и «Воинам, погибшим на Кавказе» возложили цветы.

- 18 лет назад случилась эта страшная трагедия. Мы никогда не забудем детей, их родителей и учителей, бойцов отрядов специального назначения, которые стали жертвами бесчеловечного преступления. Мы сделаем всё, чтобы не допустить повторения тех ужасных событий, – рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Почтить память жертв Беслана пришли также школьники и студенты. У храма Успения Пресвятой Богородицы в Петербурге священники отслужили литию.