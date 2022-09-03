Двое налетчиков забрали у 95-летней пенсионерки в Ленобласти медали за участие в войне

Полиция задержала нападавших Фото: Олег ЗОЛОТО

Нападение на 95-летнюю пенсионерку произошло в Волховском районе Ленобласти. Двое неизвестных напали на женщину на лестничной площадке. Налетчики закрыли бабушке рот рукой, запихнули ее в квартиру и заперли в ванной комнате.

- Нападавшие похитил деньги и пять наградных медалей за участие в Великой Отечественной войне. Ущерб составил 20 000 рублей, - сообщают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские возбудили дело по статье грабеж. Вскоре полицейские задержали и налетчиков. Ими оказались местные жители 1981 и 1986 годов рождения.