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Общество4 сентября 2022 7:15

Закрывшееся после жалоб первое корги-кафе в Петербурге могут снова открыть

Владелица кафе сменит формат его работы после консультаций с зоозащитниками
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Пока кафе не работает, собак оттуда вывезли.

Пока кафе не работает, собак оттуда вывезли.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первое в Петербурге корги-кафе, открывшееся в "Севкабель Порту" в конце августа и мгновенно остановившее работу после многочисленных жалоб, может снова открыться. Подробности рассказали в пресс-службе общественного пространства.

- На данном этапе мы можем сказать, что деятельность Corgi Club в том виде, в котором она была реализована, возобновлена не будет, а последующая концепция работы будет отрегулирована в соответствии с правовым полем и этическими нормами, - заявили в "Севкабель Порту".

Администраторы пространства заверили, что уже провели встречи и с арендатором, и с зоосообществом. В скором времени планируется спросить экспертное мнение еще и у зоозащитников, приютов и волонтерских организаций. После консультаций владелица кафе вместе с "Севкабелем" решат, в каком формате получится снова открыть заведение.

Лавина жалоб от посетителей обрушилась на корги-кафе сразу же после открытия. Гости возмущались тому, что взаимодействие с собаками напоминает контактный зоопарк, псам явно неприятно, они напряжены и устали. Кафе приостановило деятельность, собак оттуда увезли.