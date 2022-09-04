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Происшествия4 сентября 2022 8:22

Живодер выбросил собаку с пятого этажа на Алтайской улице

Пес погиб на месте
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Предполагаемого живодера уже задержали и увезли в полицию. (Фото несет иллюстративный характер)

Предполагаемого живодера уже задержали и увезли в полицию. (Фото несет иллюстративный характер)

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вечером в субботу, 3 сентября, в полицию Московского района обратился местный житель. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, мужчина стал свидетелем ужасной сцены.

На глазах у прохожего из окна дома №13 по Алтайской улице вылетела собака. Пса выбросили с высоты пятого этажа, животное погибло сразу же. Шокированный мужчина немедля позвонил в полицию. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что хозяйкой собаки была 46-летняя жительница Калининграда. Однако гибель своего питомца она не застала, поскольку была на работе.

- В полицию для разбирательства доставлен житель Калининграда, 1973 года рождения. Сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все детали происшествия, - отметили в пресс-службе ведомства.

Пока виновник гибели пса точно не определен, как и мотивы преступления.