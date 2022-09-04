Двое разбойников сломали нос покупателю, пытавшегося остановить их с украденным товаром в магазине на Лесном проспекте

Один из воров уже привлекался к ответственности за кражу. Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Поход в магазин на Лесном проспекте вечером 2 сентября закончился для петербуржца переломом носа. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 26-летний мужчина вместе с 37-летней управляющей пытался остановить двух воров.

Двое разбойников набрали полные карманы товаров и стали сопротивляться, когда их заметили за кражей. Мужчины завязали драку и избили покупателя, после чего запрыгнули в автомобиль и укатили с краденным в закат. Пострадавшего борца за справедливость госпитализировали со сломанным носом.

К счастью, справедливость восторжествовала уже на следующий день: полиция нашла 22-летнего и 27-летнего разбойников на Хасанской улице и увезла в отдел.

- Старший из задержанных ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, а на текущий момент находится под подпиской о невыезде за хищение ящика элитной водки из магазина, - рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело о разбое, решается вопрос об избрании меры пресечения