Погода в воскресенье в Петербурге останется пасмурной и прохладной

Воздух прогреется максимум до +14 градусов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Воскресенье, 4 сентября, сохранит в Петербург прохладную погоду. Как рассказал в своих соцсетях главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус, воздух прогреется максимум до +12...+14 градусов в черте города. В Ленобласти температура может варьироваться от +10 до +15 градусов.

С начала сентября погода в Петербурге опустилась ниже положенной по климату нормы - стало холоднее на 5-6 градусов обычного.

- А причиной этого останется всё тот же циклон, медленно кружащий над северо-востоком Европейской России, - объяснил Михаил Леус.

Ветер в воскресенье разгуляется до 4-9 м/с, атмосферное давление будет расти и остановится на отметке в 768 мм рт.ст, что выше нормы. Возможны кратковременные дожди

По словам эксперта, понедельник в Северной столице будет примерно таким же прохладным и хмурым. Словом, лучше не вынимать из сумки зонтик и надеть куртку потеплее.