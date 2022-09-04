Пьяный автомобилист испугался полицейских, разбудивших его в машине на Мурманском шоссе

Удирая от полиции, водитель попал в ДТП. Фото: ВК/Дорожный инспектор

Забавная история выпала инспекторам ДПС из Ленобласти. Как рассказали в сообществе "Дорожный инспектор", около двух часов ночи в субботу, 3 сентября, они увидели стоящий на обочине Мурманского шоссе автомобиль. С него все и началось.

Полицейские подошли к машине - узнать, не стало ли плохо водителю, но автомобилист мирно спал. Однако как только мужчину разбудили, тот, едва продрав глаза, дал по газам своего "Мерседеса". Инспекторы, конечно, погнались за подозрительным водителем следом и поймали его на проспекте Косыгина, где автомобилист не справился с управлением. Как выяснилось, мужчина был очень пьян.

Фото: ВК/Дорожный инспектор

- Водитель 1984 года рождения, уроженец Костромской области, от освидетельствования отказался. Автомобиль отправился на спецстоянку, мужчину увезли в отдел полиции, - рассказали в сообществе.

На плечи горе-водителя легли административные протоколы о неостановке, неповиновении, отказе об освидетельствовании, проезде на запрещающие сигнал, а также несколько штрафов за превышенную скорость.