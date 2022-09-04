Мужчину, стрелявшего пьяным в полицейских на Звездной, задержали

От выстрелов никто не пострадал. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ночью 3 сентября в полицию Московского района сообщили о назревающей у дома №3 по Звездной улице драке. Проезжавшие мимо трое полицейских из патрульно-постовой службы едва не пострадали, пытаясь пресечь конфликт. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как выяснилось, на улице повздорили два незнакомца, у одного из них полицейские заметили в руках пистолет. Стражи порядка пресекли драку и быстро скрутили ругавшихся мужчин, однако один из них оказал сопротивление.

- Во время задержания гражданин из своего травматического пистолета произвел выстрел вверх, а второй выстрел произвел в сторону сотрудников полиции. Пострадавших нет, - сообщили в ведомстве.

Стрелком оказался 35-летний неработающий гражданин, он был пьян. Злоумышленника задержали, его травматический пистолет изъяли. Теперь с мужчиной будут разбираться в рамках уголовного дела о хулиганстве.