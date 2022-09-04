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Общество4 сентября 2022 11:30

Неадекватный мужчина устроил забег по рельсам на станции "Автово"

Пассажира оперативно подняли на платформу сотрудники метро
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Хулигана передали в руки полиции. Фото: t.me/pitertop

Хулигана передали в руки полиции. Фото: t.me/pitertop

Вечер субботы, 3 сентября, выдался для пассажиров и сотрудников петербургской подземки "веселым". Неизвестный мужчина решил пробежаться прямо по рельсам и шустро спустился на пути. Забег странного пассажира засняли очевидцы.

На кадрах заметно, как мужчина передвигается сначала по рельсам, затем по стеночке очень быстрым шагом и при этом безостановочно ругается. В один момент путешественник даже скрывается в тоннеле, но возвращается обратно. Хорошо расслышать претензии мужчины нельзя из-за эха на станции, но пользователи сети предположили, что он был недоволен возможным повышением цен на проезд в метро. Прозвучали и другие шуточные версии его поведения.

- Опять от меня сбежала последняя электричка, - сказал один из петербуржцев.

- Осеннее обострение налицо! - добавил второй.

Весь забег сопровождали сотрудники станции, они шли по платформе и, видимо, уговаривали мужчину уйти с путей. В конце концов бегуна все-таки вытянули на платформу и отдали в руки полицейским.