Бабье лето придет в Петербург на следующих выходных

Теплая погода продержится с 9 по 12 сентября. Фото: Артем КИЛЬКИН

Желанное и долгожданное бабье лето заглянет в Петербург ближе к следующим выходным - с 9 по 12 сентября. По прогнозу главного специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса, воздух будет прогреваться до +13...+18 градусов, температура даже перешагнет климатическую норму на градус-другой.

С пятницы и до понедельник в городе будет тепло и сухо. Залп такой приятной погоды будет не единственным.

- На следующие несколько дней с подобной погоды следует рассчитывать в середине третьей декады сентября, - считает специалист.

Есть надежда, что погода побалует петербуржцев солнышком еще и в первой половине октября.

Кстати, термина "бабье лето" у метерологов нет. Под этим бытовым названием подразумевается длительный период сухой и сравнительно теплой погоды осенью. Такой период может хозяйничать в регионе всего три дня, а может и несколько недель.