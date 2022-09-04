Бабье лето придет в Петербург на следующих выходных

Теплая погода продержится с 9 по 12 сентября.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Желанное и долгожданное бабье лето заглянет в Петербург ближе к следующим выходным - с 9 по 12 сентября. По прогнозу главного специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса, воздух будет прогреваться до +13...+18 градусов, температура даже перешагнет климатическую норму на градус-другой.
С пятницы и до понедельник в городе будет тепло и сухо. Залп такой приятной погоды будет не единственным.
- На следующие несколько дней с подобной погоды следует рассчитывать в середине третьей декады сентября, - считает специалист.
Есть надежда, что погода побалует петербуржцев солнышком еще и в первой половине октября.
Кстати, термина "бабье лето" у метерологов нет. Под этим бытовым названием подразумевается длительный период сухой и сравнительно теплой погоды осенью. Такой период может хозяйничать в регионе всего три дня, а может и несколько недель.