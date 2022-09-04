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Общество4 сентября 2022 12:32

Упавшее в Краснодарском крае дерево остановило поезда из Петербурга в Сухум и обратно

Из-за повреждения контактной сети задерживаются еще десяток поездов из других регионов
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Поезда отстают от графика как минимум на три часа.

Поезда отстают от графика как минимум на три часа.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Упавшее на железнодорожные пути дерево остановило десяток поездов в Краснодарском крае. Как сообщили в региональной пресс-службе РЖД, инцидент случился в третьем часу ночи в воскресенье, 4 сентября, на участке между станциями Чемитоквадже и Якорная Щель.

- В связи с падением дерева на железнодорожные пути и повреждением контактной сети допущен сбой графика в движении поездов, - отчитались в пресс-службе.

Пока железнодорожники выдвинулись разбираться с аварией, пассажирам десятка поездов дальнего следования пришлось провести как минимум три лишних часа за разгадыванием кроссвордов.

Задержались поезда из Петербурга в Сухум (№479) и обратно (№480), из Ижевска в Адлер (№497), из Москвы в Сухум (№305), из Воркуты в Адлер (№309), из Барнаула в Адлер (№139), из Москвы в Адлер (№471), из Челябинска в Имеретинский Курорт (№553), из Казани в Адлер (№491), из Смоленска в Имеретинский Курорт (№467), из Тамбова в Адлер (№459), из Кисловодска в Адлер (№643), из Красноярска в Адлер (№127), из Имеретинского курорта в Ростов (№808), из Адлера в Орск (№546).

Также проблемы возникли у пригородных поездов №6802 и №6801, курсирующих между Туапсе и Имеретинским Курортом.