Упавшее в Краснодарском крае дерево остановило поезда из Петербурга в Сухум и обратно

Поезда отстают от графика как минимум на три часа. Фото: Олег ЗОЛОТО

Упавшее на железнодорожные пути дерево остановило десяток поездов в Краснодарском крае. Как сообщили в региональной пресс-службе РЖД, инцидент случился в третьем часу ночи в воскресенье, 4 сентября, на участке между станциями Чемитоквадже и Якорная Щель.

- В связи с падением дерева на железнодорожные пути и повреждением контактной сети допущен сбой графика в движении поездов, - отчитались в пресс-службе.

Пока железнодорожники выдвинулись разбираться с аварией, пассажирам десятка поездов дальнего следования пришлось провести как минимум три лишних часа за разгадыванием кроссвордов.

Задержались поезда из Петербурга в Сухум (№479) и обратно (№480), из Ижевска в Адлер (№497), из Москвы в Сухум (№305), из Воркуты в Адлер (№309), из Барнаула в Адлер (№139), из Москвы в Адлер (№471), из Челябинска в Имеретинский Курорт (№553), из Казани в Адлер (№491), из Смоленска в Имеретинский Курорт (№467), из Тамбова в Адлер (№459), из Кисловодска в Адлер (№643), из Красноярска в Адлер (№127), из Имеретинского курорта в Ростов (№808), из Адлера в Орск (№546).

Также проблемы возникли у пригородных поездов №6802 и №6801, курсирующих между Туапсе и Имеретинским Курортом.