Поезда между Петербургом и Абхазией задерживаются на 3 часа из-за упавшего на рельсы дерева

Всего задерживается 17 поездов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Поезда, идущие из Петербурга в Сухум и обратно, 4 сентября задерживаются на три часа. Все из-за вынужденной остановки в Краснодарском крае. Там между станциями Чемитоквадже и Якорная щель на рельсы упало дерево. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

- Сегодня в 02:27 в связи с падением дерева на железнодорожные пути и повреждением контактной сети допущен сбой графика в движении поездов. Железнодорожники принимают все необходимые меры для уменьшения задержки поездов, - уточнили в РЖД.

С проблемой столкнулись не только петербургские пассажирские поезда дальнего следования. Всего их было задержано 17, в том числе и одна «Ласточка», идущая до Ростова-на-Дону. С отставанием ходят и пригородные поезда с направлением «Имеретинский курорт - Туапсе» и обратно.