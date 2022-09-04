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Общество4 сентября 2022 12:57

Поезда между Петербургом и Абхазией задерживаются на 3 часа из-за упавшего на рельсы дерева

Вынужденная остановка произошла в Краснодарском крае
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Всего задерживается 17 поездов

Всего задерживается 17 поездов

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Поезда, идущие из Петербурга в Сухум и обратно, 4 сентября задерживаются на три часа. Все из-за вынужденной остановки в Краснодарском крае. Там между станциями Чемитоквадже и Якорная щель на рельсы упало дерево. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

- Сегодня в 02:27 в связи с падением дерева на железнодорожные пути и повреждением контактной сети допущен сбой графика в движении поездов. Железнодорожники принимают все необходимые меры для уменьшения задержки поездов, - уточнили в РЖД.

С проблемой столкнулись не только петербургские пассажирские поезда дальнего следования. Всего их было задержано 17, в том числе и одна «Ласточка», идущая до Ростова-на-Дону. С отставанием ходят и пригородные поезда с направлением «Имеретинский курорт - Туапсе» и обратно.