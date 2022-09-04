Умер главный ученый-генетик Петербурга Владислав Баранов

О смерти ученого стало известно 4 сентября ФОТО: vk.com/oleg_ergashev

4 сентября стало известно о смерти главного ученого-генетика в Петербурге Владислава Баранова. На момент смерти профессору, заслуженному деятелю науки РФ был 81 год. При жизни он руководил лабораторией пренатальной диагностики наследственных и врожденных заболеваний НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Отта.

- Владислав Сергеевич - создатель пренатальной медицинской генетики и предиктивной медицины. Он разработал доклиническую диагностику спинальной мышечной атрофии на основе картирования и подбора таргетной терапии, в том числе редких орфанных заболеваний. Его труды, касающиеся цитогенетики эмбрионального развития млекопитающих и человека, внесли серьёзный вклад в фундаментальную науку, - отметил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.

В последние годы жизни ученый занимался развитием гипотезы о периодической системе живых существ. Эта идея была его юношеской мечтой.

Редакция "КП-Петербург" выражает соболезнования родным и близким Владислава Сергеевича.