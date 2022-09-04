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Общество4 сентября 2022 13:48

Петербуржцы заметили северное сияние над Васильевским островом

Позеленевшее небо попало на фото
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Сияние наблюдали на севере города ФОТО: t.me/astrophotoboloto

Сияние наблюдали на севере города ФОТО: t.me/astrophotoboloto

Петербуржцы заметили северное сияние над Васильевским островом в ночь с 3 на 4 сентября. Несмотря на облака, зеленые блики на небе стали отчетливо видны через объектив камеры. Красивыми и романтичными кадрами жители Северной столицы начали делиться в соцсетях.

- Все снято одним кадром на объектив 50мм. Снимали с Васильевского острова, - делятся счастливчики.

На фото попало и звездное небо, которое в Петербурге увидишь не часто. Это уже не первый раз, когда в городе удается запечатлеть необычное природное явление. Правда, чтобы его поймать, придется поохотиться ночью. Любители крепкого сна могут не переживать и посмотреть на фото в соцсетях. Увидеть сияние глазами можно только если оно очень яркое, что бывает не часто.