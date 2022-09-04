ВАЗ сбил пьяного мужчину во время похищения мотоцикла в Петербурге

Похитителя после аварии забрали в отдел полиции Фото: Олег ЗОЛОТО

Похищение мотоцикла на Московском проспекте в Петербурге днем 3 сентября обернулось аварией. Правда, сбили самого похитителя. Когда тот катил свою добычу вдоль дороги, то попал под колеса ВАЗа, ехавшего мимо.

- 53-летний мужчина совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения. После наезда его задержали граждане. Потом была оказана медицинская помощь, закончилось все в отделе полиции, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В этот же день в отдел пришел и сам владелец мотоцикла, который поспешил написать заявление. Уголовное дело возбудили за кражу, а похитителя оставили в СИЗО.