Умерла известная петербургская журналистка Нина Пономарева

8 июля Нина Владимировна отметила свой 101 день рождения ФОТО: пресс-служба Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленобласти

4 сентября стало известно о смерти известной журналистки Нины Пономаревой. Женщина была старейшим членом Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 8 июля она отметила свой 101 день рождения.

- Нина Владимировна - ветеран войны и житель блокадного Ленинграда. Она успела получить медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» и «За оборону Ленинграда», - отметили в пресс-службе местного Союза журналистов.

В свое время Нина Пономарева руководила детской редакцией Ленинградского радио, после чего и Ленинградской студией телевидения.

Редакция "КП-Петербург" приносит соболезнования родным и близким Нины Владимировны.