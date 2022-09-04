Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия4 сентября 2022 16:42

Встретившиеся фура и легковушка снесли светофор на улице Кораблестроителей в Петербурге

Информации о пострадавших пока не было
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Из-за удара машины развернуло в разные стороны ФОТО: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Из-за удара машины развернуло в разные стороны ФОТО: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Легковой автомобиль и фура с лаконичной надписью "Хлеб" встретились на улице Кораблестроителей в Петербурге днем 4 сентября. Обе машины врезались в пешеходный светофор, вылетев на середину дороги.

- На Кораблестроителей на мосту проблемы с хлебом... Светофору тоже досталось, - иронизируют очевидцы в социальных сетях.

На фотографиях с места ДТП видно, что обе машины сильно пострадали. Информации о здоровье водителей и возможных пассажиров пока нет. На месте работают сотрудники ДПС. Им предстоит выяснить причину и обстоятельства аварии. От удара машины развернуло в разные стороны, поэтому пока невозможно даже предположить, что стало камнем преткновения между двумя водителями.