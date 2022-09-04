Стадо блуждающих по дороге кабанов удивило водителей в Ленобласти

Кабанов заснял проезжающий мимо водитель ФОТО: соцсети

Стадо кабанов удивило водителей на подъезде к поселку Коробицыно в Выборгском районе Ленобласти. Два больших зверя и пять их малышей пытались перейти через трассу, но, судя по всему, заплутали, когда увидели машины.

- Куда спешило семейство - непонятно, - отмечают очевидцы в соцсетях.

Сделав крюк по дороге, животные развернулись и гордо зашагали обратно в лесополосу. Маленькие кабанчики только и успевали перебирать копытцами по асфальту, чтобы догнать старших. Отметим, что на дороге в этот день заметили и заплутавшего оленя. К счастью, обошлось без происшествий.