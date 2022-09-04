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Происшествия4 сентября 2022 17:45

Женщину увезли в больницу после пожара в центре Петербурга

В Адмиралтейском районе горела трехкомнатная квартира
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
На место выехали три пожарные машины

На место выехали три пожарные машины

Фото: Олег ЗОЛОТО

Женщину госпитализировали после пожара в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в воскресенье, 4 сентября. На 12-ой Красноармейской улице горела отдельная трехкомнатная квартира. Огонь распространился на 8 квадратных метрах помещения.

- В 19:42 поступило сообщение о пожаре. На место выехали 3 единицы техники и 15 человек личного состава. Пострадала женщина, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Пострадавшую увезли в больницу. Сам пожар удалось ликвидировать уже в 20:16. причины возгорания пока не уточняются. Соседние квартиры и их жильцы не пострадали.