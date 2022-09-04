Спасатели вынесли из леса в Ленобласти женщину с переохлаждением

Спасатели оперативно провели эвакуацию ФОТО: пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти

Утром в воскресенье, 4 сентября, из леса около поселка Дубровка во Всеволожском районе Ленобласти спасатели вынесли женщину. Сама идти она уже не могла, слишком замерзла и обессилела.

- Дежурной смене отряда города Шлиссельбург поступила информация, что там обнаружена женщина с признаками переохлаждения. Требовалась эвакуация, - сообщили в пресс-службе Аварийно-спасательного отряда Ленобласти.

Найти женщину в лесном массиве удалось. На носилках ее вынесли и передали сотрудникам скорой помощи. Подобные истории случаются нередко. Напомним, что совсем недавно из леса спасателям пришлось вытаскивать скакуна, увязшего в болоте. К счастью, животное тогда осталось невредимым.

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