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Происшествия4 сентября 2022 18:13

Спасатели вынесли из леса в Ленобласти женщину с переохлаждением

На носилках ее передали сотрудникам скорой помощи
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Спасатели оперативно провели эвакуацию ФОТО: пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти

Спасатели оперативно провели эвакуацию ФОТО: пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти

Утром в воскресенье, 4 сентября, из леса около поселка Дубровка во Всеволожском районе Ленобласти спасатели вынесли женщину. Сама идти она уже не могла, слишком замерзла и обессилела.

- Дежурной смене отряда города Шлиссельбург поступила информация, что там обнаружена женщина с признаками переохлаждения. Требовалась эвакуация, - сообщили в пресс-службе Аварийно-спасательного отряда Ленобласти.

Найти женщину в лесном массиве удалось. На носилках ее вынесли и передали сотрудникам скорой помощи. Подобные истории случаются нередко. Напомним, что совсем недавно из леса спасателям пришлось вытаскивать скакуна, увязшего в болоте. К счастью, животное тогда осталось невредимым.

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