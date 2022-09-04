В Ленобласти назвали город, жители которого чаще всего жалуются на вонь

Жители Гатчины жалуются на запахи, доносящиеся со свалки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Гатчина возглавила антирейтинг по количеству жалоб на неприятные запахи среди городов Ленобласти. Всего из региона в комитет государственного экологического надзора поступило 1650 обращений, 1269 из них удалось подтвердить.

- Большинство «историй с душком» пришлось на Гатчину - более 1100 обращений с подтвержденными 979 случаями запаха свалочных масс. В Мурино 348 раз пожаловались на запах гари, в 290 случаях информация подтвердилась, - сообщили в комитете.

Гарью, как оказалось, отдает и в Кудрово. Правда, так кажется только местным жителям. От них поступило 123 обращения, но ни одно из них не удалось подтвердить. Но не только пожары и свалки беспокоят петербуржцев - 50 жалоб из разных уголков города поступили на запах жженого кофе. Опять же, не подтвердилось.

А вот разобраться с воздухом в Гатчине удалось. Результаты экспертизы показали, что в городе в 5 раз превышен допустимый уровень фенола, в 1, 15 раз уровень аммиака и в 1,06 раз уровень диоксида азота. Все результаты были направлены в Роспотребнадзор и прокуратуру. Там отметили, что виновные будут привлечены к административной ответственности.