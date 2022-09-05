Дождь и до плюс 14 градусов будет в Петербурге 5 сентября

Холод и дожди ждут Петербург 5 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ни капли тепла так и не пришло в Санкт-Петербург. Новая неделя в городе снова начнется с холода и дождей. В понедельник, 5 сентября 2022 года, в Северной столице будет прохладная погода с северным ветром. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня Северная столица останется на периферии далекого циклона, во власти холодного и относительно влажного воздуха. При облачной с прояснениями погоде местами вновь пройдут небольшие дожди, - рассказал синоптик.

Температура воздуха будет на 5-6 градусов ниже климатической нормы. В городе всего 12-14 градусов, по Ленинградской области 10-15 градусов тепла. Ветер сохранится холодный, северный 3-8 метров в секунду.

Увы, порадовать хорошим прогнозом синоптики пока не могут. 6 сентября погода практически не изменится, будет такой же холодной и дождливой.