Большая пробка собралась на Витебском проспекте Петербурга из-за ДТП

ДТП такси и легковушки собрало большую пробку на Витебском проспекте в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Утром понедельника традиционно начинается с пробок. Около 7 часов утра 5 сентября 2022 года на Витебском проспекте столкнулись автомобиль такси и "легковушка". Сам удар оказался не очень серьезным, но с серьезными последствиями для всех остальных автомобилистов, так как участники ДТП перегородили проезд. Из-за этого собралась пробка, рассказали очевидцы в социальных сетях.

- Авария на Витебском от Лиговского к Емельянова, скоро будет пробка, - рассказали автомобилисты.

Судя по кадрам с места аварии, такси "догнало" легковой автомобиль. Серьезных повреждений на машинах нет, но они все равно решили дождаться сотрудников ГИБДД, чтобы оформить аварию.

Тем временем, пробка растянулась по Витебскому проспекту от Лиговского до улицы Турку. Затор составляется более 4 километров.