Мальчику сломали позвоночник во время игры в регби на соревнованиях в Петербурге

Юному регбисту сломали позвоночник на соревнованиях в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге мальчику сломали позвоночник во время соревнований по регби. Состязания по американскому футболу прошли 3 сентября 2022 года на стадионе "Петровский". В соревнованиях участвовали дети. Так, соперники неудачно пригнули на 12-летнего ребенка, сломав ему спину. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Во время соревнований по детскому регби 12-летний мальчик упал на газон, а него сверху упал другой юный спортсмен, - сообщил источник.

В итоге падение оказалось критичным. Ребенка с сильной болью в спине сразу же унесли с поля, а после увезли в больницу №19 имени Раухфуса. В стационаре врачи осмотрели мальчика и установили, что у него компрессионный перелом двух позвонков. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.