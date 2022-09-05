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Происшествия5 сентября 2022 5:44

Мальчику сломали позвоночник во время игры в регби на соревнованиях в Петербурге

Ребенка в тяжелом состоянии увезли в больницу
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Юному регбисту сломали позвоночник на соревнованиях в Петербурге

Юному регбисту сломали позвоночник на соревнованиях в Петербурге

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге мальчику сломали позвоночник во время соревнований по регби. Состязания по американскому футболу прошли 3 сентября 2022 года на стадионе "Петровский". В соревнованиях участвовали дети. Так, соперники неудачно пригнули на 12-летнего ребенка, сломав ему спину. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Во время соревнований по детскому регби 12-летний мальчик упал на газон, а него сверху упал другой юный спортсмен, - сообщил источник.

В итоге падение оказалось критичным. Ребенка с сильной болью в спине сразу же унесли с поля, а после увезли в больницу №19 имени Раухфуса. В стационаре врачи осмотрели мальчика и установили, что у него компрессионный перелом двух позвонков. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.