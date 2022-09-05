Полиция задержала «сантехника» за кражу денег у 93-летней блокадницы в Петербурге

Сотрудники полиции задержали «сантехника», подозреваемого в краже у блокадницы / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, укравшего деньги у 93-летней блокадницы. Вор обманул женщину, представившись сантехником и даже устроил у нее в квартире "протечку", чтобы отвлечь внимание от своей основной цели. Об этом 5 сентября 2022 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- 24 августа женщина, инвалид 2-й группы, обратилась в полицию и рассказала, что ее обокрали. В тот день она возвращалась домой из магазина и в подъезде к ней обратился мужчина, представившийся сантехником. Поднявшись к ней в квартиру, он сообщил, что у пенсионерки дома протечка системы канализации, - рассказали в полиции.

Как оказалось, мужчина специально незаметно выли воду из бутылки в квартире блокадницы, чтобы обмануть ее. А когда женщина отвлеклась, он украл 140 тысяч рублей, которые лежали в комнате.

"Сантехником" оказался 35-летний житель города. Сейчас он находится под стражей. Возбуждено уголовное дело.