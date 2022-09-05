Роспотребнадзор заявил о прохождении пика заражений коронавирусом в Петербурге

Петербург прошел пик заражений коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург прошел пик заболеваемости коронавирусом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишут 5 сентября 2022 года "РИА Новости". Очередная волна в Северной столице началась с конца июля и достигла своего максимума под конец августа. Однако сейчас наблюдается уверенный и стабильный спад заболеваний.

- Лидерами снижения за последнюю неделю стал Санкт-Петербург, Московская область и Москва. Мы говорим о том, что здесь пиковые значения преодолены, дальше идет снижение, - отметила Попова.

По последним данным, которые были опубликованы 4 сентября, в Петербурге было зарегистрировано 3 тысячи новых случаев. В пик в городе, который пришелся на 22 августа, было зафиксировано более 4,4 тысяч случаев заражений.

Напомним, что пока что в Петербурге новых ограничений из-за ковида не вводили. Но власти настоятельно рекомендуют носить всем маски.