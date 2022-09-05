Подросток на питбайке влетел в автомобиль в Новом Девяткино под Петербургом Фото: принтскрин видео.

В Ленинградской области в деревне Новое Девяткино подростки рассекали по дорогам на питбайках. В итоге один из них врезался в автомобиль, оставив на нем вмятину. Сам подросток не пострадал, но и отвечать за ДТП не захотел, скрывшись с места аварии. Об этом 5 сентября 2022 года в социальной сети рассказали очевидцы.

- ДТП произошло в десятом часу вечера 4 сентября у дома 54 по Главной улице. Двое молодых парней лет 16-18 передвигались по дорогам общего пользования на питбайках, без прав. Один не справился с управлением и влетел в автомобиль, - рассказали свидетели.

В течение часа прохожие пытались помочь женщине-водителю пострадавшей машины удержать парней до приезда ГИБДД. Однако ребята лишь препирались. И как только женщина осталась без поддержки, парни поспешили уехать.

Сейчас владелица пострадавшей машины просит местных жителей помочь с поиском виновных.