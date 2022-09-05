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Происшествия5 сентября 2022 7:12

Двух подростков госпитализировали в больницу в Петербурге с тяжелым отравлением

Одному пострадавшему 13 лет, второму - 17
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Два подростка попали в больницу с тяжелым отравлением

Два подростка попали в больницу с тяжелым отравлением

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге двое подростков попали в больницу в тяжелом состоянии с отравлением. Оба случая произошли 4 сентября, но в разных районах города. Среди пострадавших 13-летний школьник и 17-летний студент колледжа, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Утром 4 сентября в больницу от дома на улице Хошимина был госпитализирован 13-летний подросток. Он рассказал, что нашел на улице недопитую бутылку водки и решил допить остатки. В итоге ему стало очень плохо, - рассказал источник.

Второй мальчик попал в больницу уже в первом часу ночи. 17-летнего парня трясло и он задыхался. Скорая забрала подростка с Дальневосточного проспекта. Оказалось, что познакомился с какой-то компанией, которая предложила ему выпить. Глотнув спиртного, парень сразу почувствовал себя плохо и попросил прохожих вызвать ему скорую. Его поместили в реанимацию с острым пероральным отравлением неизвестным веществом.