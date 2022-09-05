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Здоровье5 сентября 2022 7:45

Койки для больных коронавирусом сокращают в Петербурге

Город прошел пик заболеваемости
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Петербург сокращает количество инфекционных коек под коронавирусную инфекцию

Петербург сокращает количество инфекционных коек под коронавирусную инфекцию

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге начали сворачивать коронавирусные койки, так как город прошел пик заболеваемости. Об этом 5 сентября 2022 года заявили в комитете по здравоохранению корона. Уже выведено почти две сотни мест в городских больницах.

- Мы прошли пик заболеваемости коронавирусной инфекцией, поэтому переходим к сокращению коечного фонда в стационарах, - отметил глава комитета Дмитрий Лисовец.

Председатель добавил, что стационары города научились быстро управлять коечным фондом, при необходимости увеличивая места или сокращая их. Запас свободных мест находится на уровне около 20 процентов.

Так, 70 коек для зараженных свернули в Госпитале для ветеранов войн, еще 112 мест выведено в детской клинической больнице №5 им. Н.Ф. Филатова.