Камеры фотовидеофиксации поймали 1 млн гонщиков в августе в Петербурге

Камеры фотовидеофиксации «поймали» порядка 1 млн нарушителей ПДД в августе в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедший август комары фотовидеофиксации поймали порядка 1 миллиона нарушителей правил дорожного движения в Санкт-Петербурге. В основном это гонщики, которые ездят по улицах города на больших скоростях. Об этом 5 сентября 2022 года рассказали в Смольном.

- 93,6% составили нарушения скоростного режима, 4,7% – проезд на запрещающий сигнал светофора (включая стоп-линию), 1,3% – движение либо остановка на полосе, предназначенной для маршрутных транспортных средств, 0,3% – движение по обочине, - рассказали в городской администрации.

Сейчас за безопасностью на дорогах следят более 680 стационарных комплексов и 44 передвижных. До конца города таких комплексов в Петербурге будет порядка 900, а в 2023 году уже более 1,2 тысячи.

Вся информация с камер отправляется в в ГИБДД, после чего нарушители получают штрафы.