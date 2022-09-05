КАД перекроют между ЗСД и Парашютной улицей в Петербурге в ночь на 7 сентября

На КАД между развязками с ЗСД и Парашютной улицей четыре раза за ночь будут полностью перекрывать движение Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На КАД Санкт-Петербурга снова запланированы глобальные перекрытия. В федеральном казенном учреждении Упрдор "Северо-Запад" предупредили, что в ночь с 6 на 7 сентября 2022 года будут перекрывать участок КАД, который расположен между ЗСД и Парашютной улицей. Автомобилистов просят учитывать эту информацию.

- В связи с работами по демонтажу опоры, для безопасности автомобилистов и рабочих на КАД будут перекрывать движение по внешнему и внутреннему кольцу одновременно, - рассказали дорожники.

Останавливать движение будут в ночное время, когда поток машин наименее интенсивный. Так, перекрытия запланированы на 01:00 – 01:15; 02:30 – 02:45; 04:00 – 04:15; 05:30 – 05:45. Ограничения будут длиться не более 15 минут, чтобы не создавать заторы.