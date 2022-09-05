Танк Т-34 установили на постамент в Ивангороде в Ленобласти Фото: принтскрин видео.

В городе Ивангород в Ленинградской области 5 сентября 2022 года начали установку мемориала - копии того, который был демонтирован в эстонской Нарве. Для этого в Ивангороде оперативно создали постамент и привезли танк Т-34. Это станет новый памятник героям Великой Отечественной войны.

- Пока власти Эстонии одумаются и прекратят бездумное уничтожение мемориалов, память сохранят ленинградцы, - отметил губернатор области Александр Дрозденко.

Мемориал разместится на площадке напротив музея Ивана Билибина. Ранее танк участвовал в парадах на Красной площади. К новому месту своего прибывания он пришел своим ходом.