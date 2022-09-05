Подземный пешеходный переход построят у Биржевого моста в Петербурге

Пешеходный переход у Биржевого моста в Петербурге построят в два этапа Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге собираются построить подземный пешеходный переход возле Биржевого моста, который сейчас находится на капитальном ремонте. Строительством займется компания АО "ПО "Возрождение", на же ведет ремонт моста. На это выделено порядка 420 миллионов рублей, пишет 5 сентября 2022 года "Деловой Петербург".

- Заключение государственного контракта с этим же подрядчиком позволит оперативно произвести мобилизацию строительной техники и приступить к началу выполнения строительно–монтажных работ в 2022 году, обеспечив завершение необходимого этапа строительства пешеходного перехода к запуску рабочего движения по Биржевому мосту в конце ноября 2022 года, - пишет издание со ссылкой на КРТИ.

Строительство тоннеля будет вестись в два этапа. Отмечается, что мост и первая часть перехода будут открыты одновременно. Полностью строительство перехода будет завершено в октябре 2024 года.