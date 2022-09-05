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Звезды5 сентября 2022 11:19

Художник из Петербурга создаст памятник Юрию Шатунову

Монумент планируют установить к 50-летию со дня рождения артиста
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
К юбилею Юрия Шатунова установят памятник

К юбилею Юрия Шатунова установят памятник

Фото: Иван МАКЕЕВ

Художник из Санкт-Петербурга Алексей Сергиенко собирается установить памятник Юрию Шатунову, скончавшемуся в этом году. В планах установить монумент солисту "Ласкового мая" в следующем году, в честь 50-летия со дня рождения певца. Об этом 5 сентября 2022 года пишет газета "Петербургский дневник".

- Средства на создание монумента художник планирует выручить от продажи картин, посвященных Юрию Шатунову, - пишет издание.

В этом вернисаже могут принять участие все жалеющие художники. Аукцион должен состояться в "Арт-Центре Сергиенко" в Северной столицы. Выставку должны организовать в день 50-летия Шатунова - 6 сентября 20223 года. После этого пройдет благотворительный аукцион. Начальная цена за картину - 1 рубль. Половина вырученных денег пойдет на создание памятника.

Сам памятник планируют установить не в Петербурге, а Камертау, Оренбурге или Москве.