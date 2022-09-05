Ленинградский зоопарк переходит на осенний режим работы с 6 сентября

Ленинградский зоопарк меняет режим работы Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С приходом холодов Ленинградский зоопарк Санкт-Петербурга переходит на осенний режим работы. Теперь время, когда можно будет погулять по зоосаду и полюбоваться зверюшками, сократится на два часа. Об этом 5 сентября 2022 года сообщили в пресс-службе зоопарка.

- Дорогие друзья! Дни становятся короче, поэтому мы переходим на осенний режим работы, - рассказали в пресс-службе.

Начиная с 6 сентября Ленинградский зоопарк будет работать каждый день с 10 часов утра до 18 часов вечера, в не до 20 часов, как это было летом. Важно, что кассы зоопарка прекращают работу на час раньше, то есть в 17 часов.

Поэтому теперь планировать прогулки по зоопарку лучше заранее, чтобы успеть посмотреть всех зверюшек. Кроме тех, которые вскоре отправятся в зимнюю спячку.