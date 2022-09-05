Ветераны Великой Отечественной войны из Донбасса приехали в Петербург

В Петербург приехали ветераны из Донбасса Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербург приехали ветераны Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда, которые сейчас проживают на Донбассе. Прибыли в Северную столицу они по приглашению губернатор Александра Беглова, чтобы принять участие в мероприятиях ко Дню памяти жертв блокады Ленинграда. Об этом 5 сентября 2022 года сообщили в городской администрации.

- 8 сентября они примут участие в траурной церемонии возложения венков и цветов к монументу Родины-матери на Пискаревском кладбище, встретятся с петербургскими ветеранами, - рассказали в Смольном.

Ветераны побывают в Московском парке Победы, посетят знаменитый монумент защитникам Ленинграда. Также для гостей подготовили экскурсию в Петропавловскую крепость, Петергоф и спектакль в театре комедии Акимова.