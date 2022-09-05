Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия5 сентября 2022 12:02

Неизвестный бросил «коктейль Молотова» в автобус в центре Петербурга

Полиция разыскивает хулигана по отпечаткам пальцев и видеозаписи
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Неизвестный швырнул «коктейль Молотова» в автобус на Суворовском проспекте

Неизвестный швырнул «коктейль Молотова» в автобус на Суворовском проспекте

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге неизвестный швырнул в автобус "коктейль Молотова". Инцидент произошел поздно вечером 4 сентября 2022 года в центре города на пересечении Суворовского проспекта и 9-й Советской улицы. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- В половине двенадцатого ночи в полицию позвонила водитель автобуса маршрута №54. Она рассказала, что когда ехала по Суворовскому проспекту, кто-то неожиданно бросил бутылку с горючей жидкостью в сторону автобуса, - пишет источник.

Благо, автобус не загорелся и никто не пострадал. Со слов водителя, неизвестный хулиган после этого убежал в сторону улицы Восстания.

На место прибыли сотрудники полиции. Они собрали отпечатки пальцев, осколки и смыв копоти и жидкости, а таке видео с камеры наблюдения, установленной на 9-й Советской улице. Подозреваемого разыскивают.