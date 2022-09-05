Неизвестный бросил «коктейль Молотова» в автобус в центре Петербурга

Неизвестный швырнул «коктейль Молотова» в автобус на Суворовском проспекте Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге неизвестный швырнул в автобус "коктейль Молотова". Инцидент произошел поздно вечером 4 сентября 2022 года в центре города на пересечении Суворовского проспекта и 9-й Советской улицы. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- В половине двенадцатого ночи в полицию позвонила водитель автобуса маршрута №54. Она рассказала, что когда ехала по Суворовскому проспекту, кто-то неожиданно бросил бутылку с горючей жидкостью в сторону автобуса, - пишет источник.

Благо, автобус не загорелся и никто не пострадал. Со слов водителя, неизвестный хулиган после этого убежал в сторону улицы Восстания.

На место прибыли сотрудники полиции. Они собрали отпечатки пальцев, осколки и смыв копоти и жидкости, а таке видео с камеры наблюдения, установленной на 9-й Советской улице. Подозреваемого разыскивают.