Проспект Авиаконструкторов в Петербурге продлят до реки Каменки

В Петербурге хотят продлить проспект Авиаконструкторов до реки Каменки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Проспект Авиаконструкторов в Петербурге решили продлить до реки Каменки, а у станции метро «Ладожская» собираются сделать еще два пешеходных перехода. Об этих и других изменениях в планировке территорий города докладывали губернатору Александру Беглову на рабочем совещании в Смольном. По словам чиновников, все реформы основаны на запросах горожан.

Например, проспект Авиаконструкторов до Каменки продлят на 500 метров. Там построят 4-х полосную магистраль с автобусными остановками и тротуарами. Обещают даже велодорожку. На строительство уйдет два года, открытие намечено на 2024 год.

- Территорию активно застраивают. На месте появляются новые жилые кварталы и социальные объекты. Поэтому нужно обеспечить транспортную доступность к ним, - объясняет губернатор.

Дорогу собираются продлевать и в Красносельском районе Северной столицы. Улицу Спирина удлинят до улиц Голубко и Рябчикова, в том числе с помощью разворотного кольца. А Братошинскую улицу продлят до Новой улицы и благоустроят велодорожкой. Осталось только закончить проект, пройти экспертизу и отдать бумаги строителям.